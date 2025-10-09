Haberler

Ünye'de Trafik Kazası: 3 Öğrenci Yaralandı

Güncelleme:
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 öğrenci yaralandı. Osman G. yönetimindeki otomobil, park halindeki bir araca çarparak kazaya neden oldu. Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Bayramca Mahallesi Irmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman G. idaresindeki 34 CMZ 503 plakalı otomobil, önündeki araçları sollamaya çalıştığı sırada park etmeye çalışan Kamil K. yönetimindeki 52 ADV 560 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Osman G. idaresindeki 34 CMZ 503 plakalı otomobil içerisinde bulunan ve özel okul öğrencileri olduğu öğrenilen M.Y.S, E.M.S. ile B.K. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler, ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi oluğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

