Ünye'de silahlı saldırıya ilişkin 5 şüpheli tutuklandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Olayda yaralanan kişinin tedavisi devam ediyor.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kaledere Mahallesi Gogina Sokak'ta, 6 Ekim'de işe gitmek üzere evinden ayrılan Necati Balcı'ya (49), seyir halindeki motosikletten ateş açılmasına ilişkin çalışma yürüttü.

Polis ekipleri, adreslerini tespit ettikleri şüpheliler D.K. ve B.S. ile onlara yardım eden M.Y, A.K, C.Ö. ile M.D'yi gözaltına aldı.

Ünye Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan D.K, B.S, M.Y, C.Ö. ve M.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, A.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan olayda yaralanan Necati Balcı'nın Ünye Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.