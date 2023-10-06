Ordu'nun Ünye ilçesinde, Kaledere Mahallesi'nde motosikletten açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Ünye'de silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kaledere Mahallesi Gogina Sokak'ta işe gitmek üzere evinden ayrılan Necati Balcı (49), seyir halindeki motosikletten açılan ateş sonucu yaralandı.

Balcı, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emniyet ekipleri, olayın ardından kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.