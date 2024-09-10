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Ünye'de silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

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Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Kavganın ardından kaçan 2 şahıs ise gözaltına alındı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Kaledere Mahallesi Sağlık Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önceden kavgalı olduğu öğrenilen Z.D. (23), isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi sonrası şahıslardan biri silahını çıkartarak 3 el peş peşe ateş etmeye başladı. Olay sonrası Z.D. ayak kısmından yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Z.D. Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayda kaçan 2 şahıs ise emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa Güncel Kavga Olay ordu Ünye

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