Ünye'de Şehirlerarası Otobüs Terminalinde Kadın Silahlı Saldırıya Uğradı

Ordu'nun Ünye ilçesinde Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bir kadın eski kocasının silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

Olay, Nuriye Mahallesi'nde bulunan Ünye Şehirlerarası Otobüs Terminalinde markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye'den Bursa'ya gitmek için market içerisinde alışveriş yapan Y.O. isimli kadın, yanına yaklaşan eski eşi V.B. tarafından silahla vurularak yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını Ünye Devlet Hastanesine kaldırdı. Göğüs ve omuz bölgesinden yaralanan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, eski eşini vurduktan sonra olay yerinden kaçan V.B.'yi ise arama çalışmaları devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ORDU