Ünye'de saklanan cinayet zanlısı tutuklandı
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Ordu'nun Ünye ilçesinde saklandığı evde yakalanan cinayet zanlısı F.E.B, 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde saklandığı evde yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı.
"Kasten öldürme" suçlamasıyla aranan ve İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince saklandığı evde sahte kimlikle yakalanan F.E.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen F.E.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa