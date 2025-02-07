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Ünye'de Sağlık Aracı ile Otomobil Kaza Yaptı: 2 Yaralı

Ünye'de Sağlık Aracı ile Otomobil Kaza Yaptı: 2 Yaralı
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Ordu'nun Ünye ilçesinde, sağlık aracı ile bir otomobilin çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde sağlık aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Fevzi Çakmak Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi Samsun-Ordu Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tali yoldan çıkarak Ünye şehir merkezi istikametine dönmeye çalışan Şafak O. idaresindeki 52 AFN 407 plakalı otomobil, Fatsa istikametine seyir halinde ilerlemekte olan Erkan G. idaresindeki 52 ABT 504 plakalı Ünye Devlet Hastanesi hizmetinde kullanılan hafif ticari araca çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç sürücüsü yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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