Ünye'de Park Halindeki Kamyonet Yangını

Ordu'nun Ünye ilçesinde park halindeki kamyonet alev alarak yandı.

Yangın, Çamurlu Mahallesi Akın Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki bir kamyonetin motoru aniden alev alarak yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek yangın tüpüyle müdahale etmesine rağmen alevler kısa sürede büyüdü. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine Ünye İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yanan kamyonete hızla müdahale etti. Yangın sırasında kamyonetten yükselen alevler, aracın park halinde bulunduğu iş yerinin camlarını kırarak maddi hasara yol açtı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın tamamen söndürülürken, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Yapılan ilk incelemede yangının kamyonetin elektrik aksamından kaynaklanan arıza nedeniyle çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU