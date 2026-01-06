Haberler

Ordu'da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Ordu'da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Güncelleme:
Ordu'nun Ünye ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya motosikletin çarpması sonucu hem yaya hem de motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı yaya ile motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Liseler Mahallesi Akkuş-Niksar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Y.G. (26) idaresindeki 52 HK 825 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan C.A. (56) isimli yayaya çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle hem motosiklet sürücüsü hem de yaya yere savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

