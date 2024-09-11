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Ünye'de kız çocuğu hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı

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Ordu'nun Ünye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kız çocuğu, hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza sonrası küçük kızın tedavisi devam ediyor.

Ordu'nun Ünye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kız çocuğu, hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, ilçenin Fevzi Çakmak Mahallesi İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Öykü Emine Kırca (6), yolun karşısına geçmek üzere bir anda koşmaya başladı. Bu sırada cadde üzerinde seyir halinde olan İbrahim D. idaresindeki 29 AZ 632 plakalı hafif ticari araç, küçük kıza çarptı. Kaza sonrası yol kenarına fırlayan küçük kızın yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Küçük kız yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesine, ardından Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Burada yapılan tüm müdahaleler sonucu küçük kız Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gönderilerek tedavisine devam edildi. Küçük kızın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Cadde üzerinde bulunan esnaf, hız kesici kasis yapılması konusunda yetkililerden yardım istedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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