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Ünye'de Kar Yağışı Nedeniyle Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı

Ünye'de Kar Yağışı Nedeniyle Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı
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Ordu'nun Ünye ilçesinde kar yağışının etkisiyle kontrolden çıkan bir otomobilin başka bir araca çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde kar yağışının etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak kayan otomobilin önündeki bir başka otomobile çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza ilçeye bağlı Gölevi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emine Şule Ö. idaresindeki 52 AFP 524 plakalı otomobil, kar yağışının etkisiyle kontrolden çıkarak kayması sonucu önünde seyir halinde ilerlemekte olan Altan Serkan Y.'nin kullandığı 52 ADH 510 plakalı otomobile çarptı, ardından park halindeki diğer 2 otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 52 AFP 524 plakalı otomobil içerisinde bulunan Hacer Büşra M. Gülmina Ö., Muhammet Taha Ö., Mina M. ile diğer otomobilde bulunan Zeynep Y. ile İpek Y. aralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası ilçede bulunan özel bir hastane ile Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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