Ünye'de iş yeri kundaklama olayında 2 şüpheli tutuklandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen iş yeri kundaklama olayında yakalanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Olay, 23 Mayıs tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir eğlence mekanında gece saatlerinde kundaklama olayı meydana geldi. Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, olayı gerçekleştirenin H.Y. (30) olduğunu tespit etti. Bunun üzerine H.Y. ve şüphelinin kaçmasına yardım eden E.Y. (38) polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından Ünye Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler, çıkartıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan eğlence mekanında ise hasar meydana geldi. - ORDU