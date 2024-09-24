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Ünye'de İki Bacanak Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

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Ordu'nun Ünye ilçesinde, bacanaklar arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. İrfan P. yüzünden yaralanarak hastaneye kaldırılırken, Adem T. gözaltına alındı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde iki bacanak arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, ilçenin Liseler Mahallesi Akkuş-Niksar Caddesi üzerinde bulunan bir çay ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazarcılık yaptığı öğrenilen İrfan P. ile bacanağı olduğu öğrenilen Adem T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Adem T. yanında bulundurduğu bıçakla bacanağı İrfan P.'ye saldırdı.

Kavgayı gören çevredekiler iki bacanağı ayırmaya çalıştı. Bu sırada aldığı bıçak darbesiyle yüzünden yaralanan İrfan P. çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayı gerçekleştiren Adem T. ise kısa süre içerisinde Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Politika 3-sayfa Kavga Ünye ordu Suç

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