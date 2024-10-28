Ünye'de Araç Dereye Uçtu, Sürücü Yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin dereye uçtuğu kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Çatalpınar Mahallesi Kızılkaya mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye'ye seyir halinde olan İbrahim Yemiş idaresindeki 35 BDS 799 plakalı otomobil, virajı alamayarak dereye uçtu. Otomobil suda ters dönerken, kazayı gören bölgedeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Jandarma ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine intikal etti. Yaralı sürücü otomobilden çıkartılarak Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU