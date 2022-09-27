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Son dakika haberleri | Unutulan valiz polis ekiplerini harekete geçirdi

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberine göre Unutulan valiz polis ekiplerini harekete geçirdi Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otobüs durağında unutulan valiz polis ekiplerini harekete geçirdi.

Unutulan valiz polis ekiplerini harekete geçirdi

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otobüs durağında unutulan valiz polis ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken, valizi bir yolcunun unuttuğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Selimiye Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, vatandaşlar otobüs durağında şüpheli bir valizin bulunduğunu ihbar etti. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler yolu araç ve yaya trafiğine kapatırken, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bu sırada olay yerine gleen yaşlı bir kadın, valizin kendisine ait olduğunu söyledi. Yapılan incemelede valizin kadına ait olduğu belirlendi. Valiz sahibine teslim edilirken, çevredeki vatandaşlar da rahat bir nefes aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mükremin Kaya - 3. Sayfa

Kayseri 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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