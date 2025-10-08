Ünlülerin Uyuşturucu Soruşturması: Adli Tıp'a Sevk Edildiler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan haklarında soruşturma başlatılan Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici'nin de aralarında bulunduğu ünlüler, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından kan örneklerinin alınması için Bahçelievler'deki Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. - İSTANBUL