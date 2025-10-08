Haberler

Ünlülerin Uyuşturucu Soruşturması: Adli Tıp'a Sevk Edildiler

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan soruşturma başlatılan ünlüler, adli işlemlerinin ardından kan örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan haklarında soruşturma başlatılan Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici'nin de aralarında bulunduğu ünlüler, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından kan örneklerinin alınması için Bahçelievler'deki Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Operasyon yapılan ünlü isimler Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi! İşte ilk fotoğraflar

Operasyon yapılan ünlü isimlerle ilgili yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüz felci geçiren İlyas Salman aylar sonra görüntülendi

Yüz felci geçiren İlyas Salman aylar sonra görüntülendi
Stuttgart'a kötü haber! Takımın yıldızı Fenerbahçe maçında yok

10 maçta 6 gole katkı yapan yıldız isim Fenerbahçe maçında yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.