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Ünlülerin tefecisi tutuklandı: Seda Sayan ifade verdi

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Yürütülen tefecilik soruşturmasında haklarında yakalama kararı olan ve "ünlülerin tefecisi" olarak bilinen Ö.B.'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Mağdurlar arasında yer alan Seda Sayan mağdur sıfatıyla polise ifade verdi.

'Ünlülerin tefecisi' olarak bilinen Ö.B.'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi, yürütülen tefecilik soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, ünlü sanatçı Seda Sayan'ın mağdurlar arasında yer aldığı ve mağdur sıfatıyla polise ifade verdiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda tefecilik suçuna karıştıkları anlaşılan şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı. Söz konusu soruşturma kapsamında 1 Şubat'ta düzenlenen operasyonda, kamuoyunda "ünlülerin tefecisi" olarak bilinen Ö.B.'nin de aralarında bulunduğu 4 kişinin yakalanması için operasyonun düğmesine basıldı.

MÜŞTERİ KILIĞINDA SUÇÜSTÜ

Israrlı şekilde rahatsız edilen, ikamet ve iş yerine kalabalık grupla gelip tehdit edilen K.A.'nın mağdur olarak yaptığı suç duyurusu üzerine harekete geçen polis, Şişli'de bir işletmeye "müşteri" kılığında suçüstü yaptı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Söz konusu işletmede bulunan Z.B., "tefecilik" ve "nitelikli tehdit" suçlarının faili olduğu yönünde bulgular elde edilerek gözaltına alındı. Adreste tefecilik suçuna konu senetler, faizli borç ilişkisine girilen çok sayıda şahsın yer aldığı isim listesi, tefecilik suçuna konu ödemelerin takibinin sağlandığı ayrıntılı excel dokümanları ele geçirildi ve dijital materyallere el konuldu. Şüpheliye ait dijital malzemelerin incelemelerinde Z.B.'nin yüksek faiz karşılığı borç verdiği birçok mağdurla ilgili listenin olduğu anlaşıldı. Kimlik bilgileri saptanan zanlılar emniyete götürüldü. Soruşturma çerçevesinde iki mağdurun ifadesinde, Z.B.'nin, kamuoyunda sanatçıların tefecisi olarak bilinen Ö.B.'nin kardeşi olduğu ve ortak tefecilik yaptıkları anlaşılırken, 2009-2014 tarih aralığında ikisinden de tefe karşılığı borç para alıp ödedikleri kaydedildi.

SEDA SAYAN DA MAĞDUR

Alınan ifadelerin ardından aralarında aralarında Ö.B.'nin de olduğu 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan ikamet ve iş yeri aramalarında tefecilik suçuna konu olabileceği değerlendirilen senet, el yazılı notlar ve kullanımlarında olan dijital materyaller ele geçirildi. Bu kapsamda Ö.B.'nin evindeki aramada ele geçen belgelerde, ünlü sanatçı Seda Sayan'ın da mağdur kişiler arasında olduğu ileri sürüldü.

ZANLILAR TUTUKLANDI

3 Şubat Pazartesi günü adli makamlara sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, soruşturma dosyasında "mağdur" olarak yer alan ünlü sanatçı Seda Sayan, polise ifade verdi.

Ünlülerin tefecisi tutuklandı: Seda Sayan ifade verdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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