Ünlü Sedefkar Zafer Karazeybek Hayatını Kaybetti
Sedefkar Zafer Karazeybek, Türkiye'nin önemli sanatçılarından biri olarak biliniyordu. Bursa'daki tarihi eserlerin restorasyonlarında önemli katkıları bulunan Karazeybek, bugün öğle vakti düzenlenecek cenaze namazıyla uğurlanacak.
Türkiye'nin yetiştirdiği ünlü sedefkarlardan aynı zamanda Kültür Bakanlığı sanatçısı olan Zafer Karazeybek hayatını kaybetti.
Bursa Orhangazi ilçesi doğumlu olan ve başta Osmangazi Türbesindeki sanduka çerçevesinin sedeflerinin yanı sıra uzun yıllardır Bursa'da bir çok tarihi eserin restorasyon çalışmalarını da gerçekleştiren Sedefkar Zafer Karazeybek bugün öğle vakti Bursa Ulucami'de kılınacak olan cenaze namazının ardından Orhangazi'ye bağlı Çakırlı Mahallesi'nde toprağa verilecek. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa