Ünlü şarkıcının sahne aldığı mekana silahlı saldırı

Kocaeli'de ünlü şarkıcı Derya Bedavacı'nın sahne aldığı eğlence mekanına silahla saldıran 2 genç, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 24.00 sıralarında Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarında bulunan, 41 Burda Alışveriş Merkezindeki, eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ünlü şarkıcı Derya Bedavacı'nın sahne aldığı mekanda 2 genç, alkollü olmaları sebebiyle diğer müşterileri rahatsız etti. Bunun üzerine güvenlik tarafından 2 genç mekandan çıkarıldı. Durumu sinirlenen gençler, park ettikleri araçlarından aldıkları tabancalarla etrafa saldırdı. 2 genç, gelişigüzel etrafa ateş ederek mekana girmeye çalıştı. Güvenlik ve çalışanlar şahısları içeri girmesine izin vermeyerek polis ekiplerine haber verdi. Şüpheliler olay yerinden kaçarken polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Kaçan şahısların peşine düşen polis ekipleri, saldırganları yakalayarak gözaltına aldı.

Olaya ilişkin ortaya çıkan görüntülerde mekanda kargaşanın olduğu, 2 kişinin elinde tabancayla gelişigüzel ateş ettiği, çalışan ve güvenlik ekiplerinin saldırıları uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü. - KOCAELİ