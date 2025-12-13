Haberler

Güllü'nün kızı Tuğyam Ülkem tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüne dair yürütülen soruşturma kapsamında kızı ve arkadaşı gözaltına alındı. Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Yalova'daki evinin terasının penceresinden düşen Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan sanatçının kızı ve arkadaşı mahkemeye sevk edilirken diğer üç şüpheli serbest bırakıldı.

26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. Güllü'nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, fiziki ve teknik takibe alınan ve olay sırasında evde bulunan Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu ile 2 kişi iddiaya göre, valizlerini hazırlayıp yurtdışına kaçmak için hazırlanırken İstanbul'da gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde ayrıca Sultan Nur Ulu'nun babası ise Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gözaltına alınmıştı.

Kasten öldürme suçu şüphesiyle gözaltına alınan Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanma, arkadaşı Sultan Nur Uluysa adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilirken diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Mahkemeye sevk edildi! Güllü'nün kızı merak edilen soruya böyle yanıt verdi

Tüm Türkiye'nin merak ettiği soruya böyle yanıt verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt
Epstein'ın arşivi açıldı: Trump'lı fotoğraflar ortaya saçıldı

İnkar ediyordu ama... Trump'ın başını yakacak fotoğraflar çıktı
'Hamileyim' deyip kandırdı, 6 gün sonra altınlarla sırra kadem bastı

Damat düğünden 6 gün sonra hayatının şokunu yaşadı
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt
Ukrayna'da Türk gemisine düzenlenen saldırı ile ilgili Dışişleri'nden açıklama

Türk gemisine yapılan saldırıyla ilgili Ankara'dan ilk açıklama
Bütçe görüşmelerinde protesto: Milletvekilleri salonu boşalttı

O bakan kürsüye çıkar çıkmaz Genel Kurul'u terk ettiler
Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi

Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi
Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi

Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi
Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam

Ankaralılara kötü haber! Yılbaşı öncesi yüzde 35 zam geldi
Bolu Belediye Başkanı Özcan, Kabe'den video mesaj paylaştı

Kutsal topraklardan bu videoyu paylaştı
Temizlik yaparken ağacın dibinde içi dolar dolu paket buldu

Ağacın dibinde buldu, tam çöpe atacakken içinden dolarlar fışkırdı
Kayseri'de bir kadını öldüren zanlı, boşanma aşamasındaki karısının evinin kapısını baltayla kırmaya çalışmış

Eşi başkasını katledince kurtulmuştu! Vahşetten bir detay kan dondurdu
title