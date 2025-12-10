Haberler

Güllü'nün kızı ve arkadaşı kasten öldürme suçu şüphesiyle yakalandı

Yalova'da ünlü şarkıcı Güllü'nün pencereden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla gözaltına alındı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, çelişkili ifadeler verdikleri öğrenildi.

Yalova'daki evinin terasının penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma çerçevesinde, İstanbul'da gözaltına alınan sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun "kasten adam öldürme" suçu şüphesiyle yakalandıkları öğrenildi. Öte yandan yurtdışına kaçma için valizlerini hazırlayan şüphelilerle birlikte olan 2 arkadaşlarının daha gözaltında olduğu bildirildi.

28 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. Güllü'nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, fiziki ve teknik takibe alınan Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu ile beraberindeki 2 kişi valizlerini hazırlayıp yurtdışına kaçmak için hazırlanırken gözaltına alındı. Şüpheliler İstanbul'dan Yalova'ya getirildi. 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Çelişkili ifadeler verdiler

Öte yandan olay sırasında evde bulunan Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu'nun bilirkişi heyetinin olay yerinde incelemesi esnasında verdikleri ifadeyle, olay yerindeki canlandırma sırasında çelişkilerin olduğu öğrenildi. İkilinin farklı zamanlarda verdiği 3 ifadesinde de çelişkiler olduğu öğrenildi.

"Ayrıntılı dikkatli gizli bir soruşturma yürüttük"

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dosyada gizlilik kararı var. İğneyle kuyu kazar gibi ayrıntılı dikkatli gizli bir soruşturma yürüttük. Somut delilleri yakalayabilmek için titiz çalıştık. Somut delillerle karşılarına çıkmamız gerekirdi. Hataya asla yer vermememiz gerekirdi. Ayrıntılı bir çalışmanın eseri" ifadesini kullandı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
