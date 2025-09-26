Haberler

Ünlü Sanatçı Güllü Terasından Düşerek Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaşayan ünlü sanatçı Güllü, 5'inci kattaki evinin terasından düşerek hayatını kaybetti. Oğlu, annesinin bir kaza sonucu vefat ettiğini açıkladı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir binanın 5'inci katındaki evinin terasından düşen ünlü sanatçı Güllü hayatını kaybetti.

Güllü ismiyle bilinen sanatçı 51 yaşındaki Gül Tut, gece 03.00 saatlerinde Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5'inci katındaki terasından düşerek hayatını kaybetti. Güllü'nün cenazesi otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız, annesini elim bir kaza sonucu vefat ettiğini duyurdu. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
Yedikleri yemek bir aileyi paramparça etti: 2 çocuk öldü, anne yoğun bakımda

Yedikleri yemekten sonra hayatları kabusa döndü! Evlatları artık yok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebru Gündeş, Murat Özdemir ile boşanma kararı aldı

12 yaş küçük eşiyle de aradığı mutluluğu bulamadı: Boşanıyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.