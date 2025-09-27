Haberler

Ünlü Sanatçı Güllü'nün Trajik Ölümü: Roman Havası Oynarken Düştü

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ünlü sanatçı Güllü, pencereden düşerek hayatını kaybetti. Kızı, annesinin Roman havası oynarken dengesini kaybettiğini açıkladı. Güllü'nün bir süre denge kaybı yaşadığı ve hastaneye gittiği öğrenildi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6. kattaki evinin penceresinden kızı ve kızının arkadaşı ile eğlendiği sırada düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Ünlü sanatçının kızı Tuyan Ülkem verdiği ifadede, annesinin Roman havası oynarken dengesini kaybederek düştüğünü söyledi.

Güllü adıyla bilinen sanatçı 51 yaşındaki Gül Tut, dün gece 01.28'te Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan evinin 6. katındaki penceresinden dengesini kaybedip düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili ünlü sanatçının kızı Tuyan Ülkem, verdiği ifadede, "Annem Roman havası eşliğinde oynuyordu. Alkolü olduğu için oynarken bir anda dengesini kaybederek camdan düştü. Sonra evden koşarak çıkarak aşağı indik" dedi.

Öte yandan, bir süredir denge kaybı yaşayan Güllü'nün yaklaşık bir hafta önce bununla ilgili özel bir hastanede muayene olduğu öğrenildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
