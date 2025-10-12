Haberler

Ünlü Sanatçı Güllü'nün Ölümüyle İlgili Soruşturma Devam Ediyor

Ünlü Sanatçı Güllü'nün Ölümüyle İlgili Soruşturma Devam Ediyor
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Güllü'nün 5. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma devam ederken, ölümünden önceki eğlenceli görüntüleri ortaya çıktı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde sanatçı Güllü'nün 5. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma devam ederken, ünlü sanatçının ölmeden önce kızı ve arkadaşıyla eğlenirken cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti. "Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma sürüyor.

Öte yandan, Güllü'nün hayatını kaybettiği geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter ayakta eğlenirken Güllü ise televizyondan çalan şarkıya eşlik ediyor. Sultan Nur Ulu ise bu anları cep telefonuyla kaydediyor. - YALOVA

