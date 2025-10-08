Haberler

Ünlü Sanatçı Güllü'nün Ölümünde Bilirkişi İncelemesi Başlatıldı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün evinde bilirkişi heyeti inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Güllü'nün otopsi raporunda DNA profili çıkmadığı öğrenildi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde sanatçı Güllü'nün 5. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma çerçevesinde bilirkişi heyeti, olayın yaşandığı evde keşif ve inceleme gerçekleştirdi.

26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti. "Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kurduğu ve içinde adli tıp uzmanı, yüksek fizik mühendisi ve olay yeri inceleme uzmanının da yer aldığı heyet incelemesini gerçekleştirdi. İncelemeye Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz de bizzat katıldı. İnceleme sırasında Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve oğlu Tuğberk Yağız Gülter de hazır bulundu.

Yaklaşık 3 saat süren bilirkişi incelemesi sonrasında açıklamada bulunan aile avukatı Rahmi Çelik, "Savcılık makamınca olay yerinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmış olup, titizlikle bu süreç yürütülmektedir. Dosyaya ilişkin olarak ses çözüm, görüntü kayıtlarının gelmesi ve bilirkişi incelemesi sonucunda bu maddi olayın ortaya çıkacağına inanıyoruz. Dosyada bir tane gelişme olmuştur. Biyoloji İhtisas Dairesi'nin göndermiş olduğu bir rapor vardır. Bu rapor neticesinde, aynen şunu söylemektedir, Güllü hanımın otopsi esnasında alınan örneklerinde DNA profili çıkmamıştır. Bunlar değerlendirilmiş olduğu zaman, dosyaya gerekli raporlar geldiği zaman kısa sürede maddi gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyoruz" dedi.

Tuğberk Yağız Gülter ise, "Gerekli birimler ve ekipler tarafından incelemeler yapıldı. Gerekli açıklamalar onlar tarafından yapılacaktır" ifadesini kullandı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
