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Ünlü Rus YouTuber'ın Cenazesi Türkiye'den Rusya'ya Gönderildi

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Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden ünlü Rus YouTuber ve moto blogger Tatyana Ivanovna Ozolina'nın cenazesi, özel bir şirket tarafından adli tıptan alınarak Milas-Bodrum Havalimanı'na götürüldü.

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden ünlü Rus YouTuber ve moto blogger Tatyana Ivanovna Ozolina'nın cenazesi, özel bir şirket tarafından adli tıptan alınarak Milas- Bodrum Havalimanı'na götürüldü.

Salı günü akşam saatlerinde Söke-Milas karayolunda meydana gelen trafik kazasında 38 yaşındaki Rus Tatyana Ivanovna Ozolina'nın hayatını kaybetmesi sonrası cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı. Kazada yaşamını yitiren Rus kadının ünlü YouTuber ve moto blogger "Moto Tanya" adıyla bilinen Tatyana Ivanovna Ozolina olduğu ortaya çıkmıştı. Kazadan sonra cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Ozalina'nın cenazesinin ülkesine götürülmesi için Rusya'da yardım kampanyası başlatılmıştı. Yardım kampanyası, ölen fenomenin sevgilisi Alex Volodikov ve kaza yaptığı sırada yanında bulunan motosikletli arkadaşı Sergey Hardikov tarafından sosyal medya hesaplarından duyurulmuştu.

Rus YouTuberTatyana Ivanovna Ozalina'nın Muğla Adli Tıp Kurumundaki cenazesi, işlemlerin ardından 48 NP 880 plakalı bir araçla alındı. Cenazenin özel bir cenaze şirketi tarafından alındığı ve Milas-Bodrum Havalimanı'ndan uçakla Rusya'ya gönderilmesinin beklendiği öğrenildi.

8 milyon takipçisi var

'Moto Tanya' adıyla bilinen Tatyana Ivanovna Ozolina'nın çeşitli sosyal medya hesaplarında 8 milyon takipçisi olduğu ve Rusya'nın en popüler moto bloggerlarından biri olduğu öğrenildi. 13 yaşında bir erkek çocuk annesi olan Ozolina'nın kaza sırasında kaskının kafasından fırlaması nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Türkiye Bodrum Milas Muğla Rusya Ünlüler Trafik 3.Sayfa Magazin Güncel Haberler

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