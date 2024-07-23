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Ünlü Rus fenomen için yardım kampanyası başlatıldı

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Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden ünlü Rus YouTuber ve moto blogger Tatyana Ivanovna Ozolina'nın cenazesinin ülkesine götürülmesi için Rusya'da yardım kampanyası başlatıldı.

Milas'ta hayatını kaybeden ünlü Rus fenomen için ülkesinde yardım kampanyası başlatıldı

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde dün akşam meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden ünlü Rus YouTuber ve moto blogger "Moto Tanya" adıyla bilinen Tatyana Ivanovna Ozolina'nın cenazesinin ülkesine götürülmesi için Rusya'da yardım kampanyası başlatıldığı öğrenildi.

Dün akşam saatlerinde Söke-Milas karayolunda meydana gelen trafik kazasında 38 yaşındaki Rus uyruklu fenomen Tatyana Ivanovna Ozolina'nın hayatını kaybetmesi herkesi üzdü. Kazadan sonra cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Ozalina'nın cenazesinin ülkesine götürülmesi için Rusya'da yardım kampanyası başlatıldığı öğrenildi. Yardım kampanyası, ölen fenomenin sevgilisi Alex Volodikov ve kaza yaptığı sırada yanında bulunan motosikletli arkadaşı Sergey Hardikov tarafından sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Alex Volodikov, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, Tatyana'nın ailesine destek olmak için resmi bir bağış kampanyası açıldığını belirtti. Paylaşımda, bağış yapmak isteyenler için banka kartı numarası da verildi.

"Moto Tanya" adıyla bilinen Tatyana Ivanovna Ozolina'nın çeşitli sosyal medya hesaplarında 8 milyon takipçisi olduğu ve Rusya'nın en popüler moto bloggerlarından biri olduğu öğrenildi. 13 yaşında bir erkek çocuk annesi olan Ozolina'nın kaza sırasında kaskının kafasından fırlaması nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Milas Muğla Rusya 3.Sayfa Magazin Güncel Haberler

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