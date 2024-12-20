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Ünlü Mimar Turgut Toydemir Trafikte Silahlı Saldırıya Uğradı

Ünlü Mimar Turgut Toydemir Trafikte Silahlı Saldırıya Uğradı
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86 yaşındaki mimar Turgut Toydemir, trafikte yaşanan bir tartışma sonucu bir polis memuru tarafından silahla vurularak ağır yaralandı. Olayla ilgili polis memuru gözaltına alındı ve hakkında tahkikat başlatıldı.

86 yaşındaki tanınmış Mimar Turgut Toydemir, yol verme nedeniyle çıkan kavgada polis memuru olduğu ortaya çıkan S.Ç. tarafından silahla vuruldu. Ağır yaralanan Toydemir, hastanede tedavi altına alındı.

86 yaşındaki ünlü mimar Turgut Toydemir, trafikte aracıyla seyir halindeyken görev saati dışında kendi aracıyla seyir halinde olan polis memuru S.Ç. ile tartıştı. Toydemir'in aracını durdurmak isteyen polis memuru S.Ç.'nin, durmayan araca doğru tabancasıyla ateş açması üzerine Turgut Toydemir yaralandı. Ünlü mimar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis S.Ç. silahıyla birlikte gözaltına alındı.

Olay saat 19.00 sıralarında Kavacık Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Görev saati dışında kendisine ait 34 DF 8762 plakalı araç ile trafikte seyreden polis memuru S.Ç., 34 TC 7374 plakalı aracı ile seyir halinde olan ünlü mimar Turgut Toydemir ile trafikte tartıştı. Toydemir'in aracını durdurmak isteyen S.Ç., ünlü mimarın durmaması üzerine tabancası ile araca doğru rastgele ateş açtı. Kurşunlardan biri aracı kullanan Turgut Toydemir'e isabet etti. Yaralanan Toydemir'in aracı, refüje çıkarak durdu. Diğer sürücüler tarafından olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Yaralanan Turgut Toydemir, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Silah ile birlikte yakalanan polis memuru S.Ç. ise gözaltına alındı. Toydemir'e silahlı saldırıda bulunan polis memuru S.Ç. açığa alınırken hakkında kasten yaralama suçlamasıyla tahkikat başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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