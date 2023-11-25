Ünlü markaların internet sitelerini taklit eden dolandırıcılar yakalandı

Adana'da ünlü elektronik eşya ve küçük ev aleti markalarının internet sitelerini taklit ederek 'oltalama' yöntemiyle dolandırıcılık yapan 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, banka hesaplarını kullandıranlara haftalık 4 bin TL maaş verdiği ve dolandırıcılık gelirini kripto paraya çevirdiği belirtildi.

ADANA'da, ünlü elektronik eşya ve küçük ev aleti markalarının internet sitelerini taklit edip, 'oltalama' yöntemiyle ağlarına düşürdükleri kişileri 2 milyon TL dolandırdığı belirlenen 5 şüpheli, yakalandı. Şüphelilerin, banka hesaplarını kullandıranlara haftalık 4 bin TL maaş verdiği, dolandırıcılık gelirini de kripto paraya çevirdiği belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ünlü elektronik eşya ve küçük ev aleti markalarının internet sitelerini taklit ederek 'oltalama' yöntemiyle dolandırıcılık yapan şebekeyi, teknik ve fiziki takiple deşifre etti. B.E. ve S.A.'nın sosyal medyadan yayınladığı reklam paylaşımıyla ağlarına düşürdükleri 100'e yakın kişiyi 2 milyon TL dolandırdığı belirlendi. Bu tespitler üzerine, ekipler, B.E. ve S.A. ile birlikte hareket ettiği saptanan H.K., L.Ç. ve S.G.'yi adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

HESAP SAHİPLERİNE HAFTALIK 4 BİN TL MAAŞ

Şüphelilerin, dolandırıcılık için banka hesaplarını kullandıran kişilere haftalık 4 bin TL maaş verdiği, suçtan elde edilen paranın izini kaybettirmek için de kripto paraya çevirdiği belirtildi. Emniyete götürülen şüphelilerin, 'Dolandırıcılık' suçundan kaydının olduğu, sorgularında haklarındaki suçlamaları kabul ettiği kaydedildi. Polis, operasyonun ardından dolandırıcılık için kurulan taklit internet sitelerini de kapattırdı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A., H.K., L.Ç. ve S.G. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken; B.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)