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Ünlü manken Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş adliyeye sevk edildi

Ünlü manken Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş adliyeye sevk edildi

3. Sayfa Haberleri

Dolandırıcılık iddiaları nedeniyle gözaltına alınan AS Yatırım Holding'in sahibi Uğur Akkuş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Akkuş, basın mensuplarına tepki göstererek, 'Hepsi yalan dolan, bıktım sizden artık. Bu basından bıktım' dedi.

GÖZALTINA alınan ÜNLÜ manken Ebru Şallı'nın eşi, iş insanı Uğur Akkuş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Akkuş, emniyet çıkışında gazetecilerin sorularına tepki göstererek, "Hepsi yalan dolan, bıktım sizden artık. Bu basından bıktım" dedi.

Hakkındaki dolandırıcılık iddiaları nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan AS Yatırım Holding'in sahibi Uğur Akkuş, emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Akkuş, emniyet çıkışında basın mensuplarına tepki göstererek, "Bu iddialardan artık bıktım. Siz gece gündüz bu iddiaları haber yaptınız, şimdi savcılığa gidiyorum. İfademi vereceğim. Yarın da basın açıklamamı yapacağım. Hepsi yalan dolan, bıktım sizden artık. Bu basından bıktım. İddiayı haber yapıyorsunuz, iddia haber olmaz. Bak, şov yapıyoruz burada" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Uğur Akkuş'un emniyetten çıkışı

-Akkuş'un konuşması


- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ebru Şallı Uğur Akkuş 3. Sayfa Haberler

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