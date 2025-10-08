Haberler

Ünlü İsimlere Uyuşturucu Soruşturması Başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında ünlülerin de bulunduğu 18 kişi hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlattı. Şüpheliler, ifadelerinin alınması için jandarmaya götürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheliler, ifadelerinin ve kan örneklerinin alınması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
