Ünlü İsimler Uyuşturucu Soruşturmasında İfade Verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' soruşturması kapsamında ifadesine başvurulan ünlü isimler, kan, idrar ve saç örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan aralarında ünlü isimlerin bulunduğu şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade verdi.

Ünlü isimler ifadelerinin ardından kan, idrak ve saç örneklerinin alınması için Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirildi. - İSTANBUL