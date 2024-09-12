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Ünlü iş adamını silahla yaralayan sanığa 16 yıl hapis cezası

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Ataşehir'de ünlü iş adamı Serdar Sözbir'i silahla yaralayıp 15 gün yoğun bakımda kalmasına neden olan sanık 16 yıl hapisle cezalandırıldı.

Ataşehir'de ünlü iş adamı Serdar Sözbir'i silahla yaralayıp 15 gün yoğun bakımda kalmasına neden olan sanık 16 yıl hapisle cezalandırıldı.

Ataşehir'de 7 Aralık 2023 tarihinde ünlü iş adamı Serdar Sözbir, cadde üzerinde seyir halindeyken Bora Simit'i silahla rast gele sağa sola ateş açtığını görüp uyarmıştı. Simit ise Sözbir'in aracına yönelerek Sözbir'e 3 el ateş etmişti. Sözbir, 15 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra sağlığına kavuşmuştu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Bora Simit hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından 18 yıla kadar hapsi istendi. İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına sanık Bora Simit tutuklu bulunduğu cezaevinden getirildi. Müşteki Serdar Sözbir duruşmaya katılmadı. Taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

"Çocuğuma kavuşmak istiyorum"

Esasa ilişkin savunma yapması için söz verilen tutuklu sanık Bora Simit, "Benim öldürme ya da zarar verme kastım yoktu. Karşımda daha önceden husumetli olduğum kişileri gördüm. Boş duvara ateş ettim. Aracıma doğru binerken Serdar Beyin küfür etmesi üzerine aracımdan indim, yanına gittim. 'Senlik ne var, ateş eden benim' dedim. Serdar Sözbir elini beline doğru atınca bende silahı çıkardım. Boğuşma yaşandı. O esnada silah ateş aldı. 9 aydır cezaevindeyim. İddiaları kabul etmiyorum. Çocuğuma kavuşmak istiyorum" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Bora Simit'in 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıl, 'Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' suçundan ise 2 yıl hapisle cezalanmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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