Montajladığı görüntülerle şantaj yapmış! Ünlü iş adamını dolandırmak isteyen kadın tutuklandı

Ünlü iş adamı N.Ö.'nün 5 Temmuz 2022 günü telefonuna, gizlice çekilen fotoğrafının montajlanmış hali ve bir de tehdit mesajı geldi. Gelen mesajlar ile birlikte şok yaşayan N.Ö., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurup şantaja uğradığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Ardından ifadesinde kendisine şantaj mesajları yollayanların maddi menfaat beklentisi içinde olduğunu belirtti.

"1 MİLYON LİRA İSTEYECEĞİM"

N.Ö. ifadesinin devamında, montajlanmış olan ve gizli çekilen fotoğrafının daha önce şirkette sekreter olarak çalışan Sibel İdir'in telefonunda diğer çalışanlar tarafından da görüldüğünü ve Sibil İdir'in diğer çalışanlara "Bu fotoğrafla N.Ö.'den 1 milyon lira para isteyeceğim" diye konuştuğunu belirtti.

BAŞKA İŞ ADAMLARININ DA GÖRÜNTÜLERİ VARMIŞ

Şikayetin ardından savcılık tarafından olay ile ilgili inceleme başlatılırken, yürütülen soruşturma neticesinde gözaltına alınan Sibel İdir'in 2 adet telefonuna el konuldu. El konulan telefonun içinden ise 181 bin adet fotoğraf ve 47 bin adet video ele geçirildi. Telefonda başka iş adamlarının da video ve fotoğraflarının olduğu öğrenildi.

İTİRAF ETTİ

Genç kadın, olay ile ilgili karakolda verdiği ifadesinde, telefonunda bulunan ve iş adamına ait olan fotoğrafları kendinin çektiğini kabul etti. İfadesinin alınmasının ardından şüpheli genç kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sibel İdir hakkında 8 yıla kadar hapis cezası isteniyor.