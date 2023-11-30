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Ünlü futbolcuları dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan ve Nazlı Can'ın çocukluklarına dair şaşkınlık

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Ünlü futbolcuları dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan Seçil Erzan ile 'çantacısı' olduğu iddia edilen Nazlı Can'ın çocukluklarının geçtiği Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Yanıkağıl Mahallesi'nde olayın şaşkınlığı yaşanıyor. Mahalle muhtarı Yücel Başaran, köyden para toplandığı iddialarının asılsız olduğunu belirtti.

ÜNLÜ futbolcuları dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan Seçil Erzan ile 'çantacısı' olduğu iddia edilen Nazlı Can'ın çocukluklarının geçtiği Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Yanıkağıl Mahallesi'nde olayın şaşkınlığı yaşanıyor. Tahliye olan Can ile görüştüğünü söyleyen mahalle muhtarı Yücel Başaran, "Köyden bu fonla alakalı para toplandığını iddia ediyorlar ama böyle bir şey yok" dedi.

Seçil Erzan ve Nazlı Can'ın çocukluğunun geçtiği Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesine bağlı Yanıkağıl Mahallesi'nde sessizlik hakim. Mahalleli konuya ilişkin konuşmak istemezken, muhtarı Yücel Başaran ise tahliye olduktan sonra Nazlı Can ile görüştüğünü söyledi. Başaran, "Nazlı, gözaltına alınırken de görüştüm, çıktıktan sonra geçmiş olsun dileklerimi iletmeye gittiğimde de görüştüm. Nazlı'nın bu işle alakalı böyle fazla alakası olduğunu zannetmiyorum. Sadece Seçil Hanım ile birlikte çocukluk arkadaşıydı, görüşüyorlardı. Bu olayla ilgili olarak bilgi vermedi. Ziyarette öyle bir konu açılmadı zaten. 7 ay içeride yatıp, gözaltında olup çıkan bir insanın psikolojisi ister istemez etkileniyor. Onun da biraz etkilendiğini gördüm" dedi.

Mahallenin olayla ilgili şaibe altında olduğunu söyleyen Başaran, "Köyden bu fonla alakalı para toplandığını iddia ediyorlar ama böyle bir şey yok. Böyle bir şey olsa mutlaka bizim kulağımıza gelirdi. Bundan herkes rahatsız. Köyden para toplanma bilgisi kesinlikle yanlış bir bilgidir. Bizim köyümüzün bu şekilde anılmasından biz çok rahatsızız. Vatandaşlar da komşular da bu konuda çok rahatsız. Böyle bir şeylerin yaşandığını duyuyoruz. Ama bunun köy halkına mahal edilmesi, burada mağduriyetlerin olduğunu duymamız bizim üzüyor. Bunlar köyle alakalı olmayan şeyler" diye konuştu. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Seçil Erzan Nazlı Can Tekirdağ Dolandırıcılık Tutuklama Suç 3. Sayfa Haberler

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