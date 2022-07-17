Son dakika haber! EĞİTİMCİ ARIKAN'LA ŞOFÖRÜ EKER'İN ÖLDÜRÜLMESİYLE İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika gündem haberi: Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde eğitimci Nazmi Arıkan (69) ile şoförü Şerif Eker'in (46) öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan Tokatspor Kulubü Başkanı Ufuk Akçekaya, jandarmadaki sorgunun ardından Gelibolu Adliyesi'ne sevk edildi.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde eğitimci Nazmi Arıkan (69) ile şoförü Şerif Eker'in (46) öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan Tokatspor Kulubü Başkanı Ufuk Akçekaya, jandarmadaki sorgunun ardından Gelibolu Adliyesi'ne sevk edildi.
ÇANAKKALE-DHA
Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa