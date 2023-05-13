Üniversitesi öğrencisi motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Samsun'da 19 yaşındaki üniversitesi öğrencisi motosiklet kazasında hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü arkadaşı ise ağır yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi 2. Bulvar'da gece 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fırat Karahisar (35) idaresindeki 55 JP 701 plakalı motosiklet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Fırat Karahisar ve yanında bulunan Sabrettin İnan (19) ağır yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karabük Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Sabrettin İnan, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN