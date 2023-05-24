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Üniversitenin servis aracı ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

Üniversitenin servis aracı ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Samsun Üniversitesi'nin personel servis otobüsü ile kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Samsun Üniversitesi'nin personel servis otobüsü ile kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Gürgenyatak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Ercan Ç. idaresindeki 58 ADD 270 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Ali S. yönetimindeki 55 C 0800 plakalı Samsun Üniversitesi personelini taşıyan servis otobüsü çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Ali Ercan Ç. ile üniversite servis aracında bulunan Yeliz A., Ümmühan K., Kadriye Ceylan G., Sümeyye Betül A. ve Rumeyse A. yaralındı. Yaralılar, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ali Ercan Samsun Canik 3. Sayfa Haberler

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