Üniversitenin konferans salonunda çıkan yangın korkuttu

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de bulunan Gebze Teknik Üniversitesi'nin konferans salonunun çatısında çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Gebze Teknik Üniversitesi'nin konferans salonunun çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek katlı konferans salonunun çatısında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları gören öğrenciler panikle salonu boşalttı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla adrese itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa