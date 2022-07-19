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Üniversiteli Çağla Alara toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Üniversiteli Çağla Alara toprağa verildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan ve bayram tatili için gittiği İstanbul'da fenalaşıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Çağla Alara Pınarcı (24), İskenderun'da toprağa verildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan ve bayram tatili için gittiği İstanbul'da fenalaşıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Çağla Alara Pınarcı (24), İskenderun'da toprağa verildi.

İskenderun'da ailesiyle birlikte yaşayan üniversite öğrencisi Çağla Alara Pınarcı, erkek arkadaşı Mehmet Ö.B. ile bayram tatili için İstanbul'a gitti. İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezen 2 arkadaş daha sonra eğlence mekanına gittiler. Geçtiğimiz cumartesi akşamı Harbiye'deki Küçükçiftlik Park'ta saat 21.45 sıralarında Çağla Alara Pınarcı, bir anda fenalaşıp kendisini yere bıraktı. Arkadaşı Mehmet Ö.B., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Çağla Alara Pınarcı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Pınarcı'nın cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesine getirdi.

Çağla Alara Pınarcı, dün Karaağaç Asri Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İskenderun İstanbul 3. Sayfa Haberler

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