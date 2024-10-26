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Universitelerde Sınavsız Yerleştirme Vaadiyle Dolandırıcılık: 9 Şüpheli Yakalandı

Universitelerde Sınavsız Yerleştirme Vaadiyle Dolandırıcılık: 9 Şüpheli Yakalandı
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İran'dan Türkiye'ye üniversite kaydı vaadiyle getirilen öğrencilerden yaklaşık 700 bin dolar dolandıran 9 kişi yakalandı. Şüphelilerden 7'si tutuklandı.

Türkiye'de üniversitelerdeki tıp bölümüne sınavsız yerleştirme ve yatay geçiş yapılacağı vaadi ile İran'dan getirdikleri öğrencileri yaklaşık 700 bin dolar dolandıran 9 şüpheli yakalandı. Beylikdüzü'nde kurdukları danışmanlık şirketini bir yurda çeviren ve dolandıracakları kişileri burada ağırlayan şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da İran uyruklu bazı kişiler, Türkiye'de üniversiteye kaydolacakları vaadiyle dolandırıldıkları ihbarında bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan çalışmalarda, şüphelilerin Türkiye'de bulunan önemli üniversitelerin tıp bölümlerine sınavsız yerleştirileceği ya da yatay geçiş yaptırabileceği vaadiyle kandırıldıkları belirlendi. Şüpheliler, İran'da zengin ailelerle irtibata geçtikten sonra öğrenci ve ailelerini Türkiye'ye getirirken, yurt haline getirdikleri evlerde ağırladıkları tespit edildi. Büyükçekmece, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan izinle 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin 13'ünün İranlı, 2'sinin Türk olduğu belirlendi. Yaklaşık 700 bin dolar vurgun yapan 15 şüphelinin yakalanması için Ankara ve İstanbul'da eşzamanlı operasyon düzenledi. Türkiye'de bulunan 9 şüpheli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınırken, 6 şüphelinin ise yurtdışında olduğu belirlendi. Yakalanan şüpheliler emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 2'si sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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