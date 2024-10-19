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Üniversite Öğrencisi Şantaj İddiasıyla Polise Başvurdu

Üniversite Öğrencisi Şantaj İddiasıyla Polise Başvurdu
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Sosyal medyada şantaj edildiğini duyuran 19 yaşındaki üniversite öğrencisi F.A., Karabük'te psikolog eşliğinde ifade verdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sosyal medya üzerinden yaptığı yayınla şantaj edildiğini ileri süren üniversite öğrencisinin, psikolog eşliğinde ifadesine başvuruldu.

Edinilen bilgiye göre, F.A. (19) isimli genç kızın sosyal medya üzerinden şantaj edildiğine dair yayın yapması sonrası polis ekipleri harekete geçti. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde olduğu belirlenen genç kızla iletişime geçilerek Karabük Valiliği koordinesinde Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile birlikte yapılan çalışmayla güvenlik ve koruma tedbirlerinin alınması sağlandı. Daha sonra Karabük Adliyesi'ne götürülerek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Adli Görüşme Odasında (AGO)' psikolog eşliğinde ifadesine başvurulan genç kız tekrar İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sosyal Medya Güvenlik 3-sayfa Eğitim Hukuk Polis Medya

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