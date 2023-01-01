Üniversite öğrencisi genç kız kazada hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Uşak Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon 2.sınıf öğrencisi, meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Uşak Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon 2.sınıf öğrencisi, meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre T.B. (34), gece geç saatlerde kontrolündeki 43 SA 6116 plakalı otomobille İzmir - Uşak istikametine seyir halindeyken üniversite yakınlarında araç kontrolünü kaybetti. Kontrolü kaybolan araç yol kenarındaki duvara çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan yolcu bölümündeki 4 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan 22 yaşındaki Uşak Üniversitesi Tıbbi Dökümantasyon 2.sınıf öğrencisi Sümeyye Sizüçen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 1.62 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü ekiplerce gözaltına alınırken kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı. - UŞAK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Uşak Üniversitesi Tragger Uşak 3. Sayfa Haberler

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