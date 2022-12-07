Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu 3. Sayfa Haberleri Kocaeli'de üniversite öğrencisi genç kız, ev arkadaşı tarafından ölü bulundu. Kocaeli'de üniversite öğrencisi genç kız, ev arkadaşı tarafından ölü bulundu. Olay, dün akşam saatlerinde İzmit ilçesi Bayındırlık Mahallesi'nde bulunan binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencisi Beyza Sarı (22), ev arkadaşı tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini tespit etti. Sarı'nın cansız bedeni, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Hatay'a gönderildi. Sarı'nın cenazesi, yarın memleketi Hatay Hassa Hacılar köyünde toprağa verilecek. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kocaeli Üniversitesi Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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