Üniversite öğrencisi bankanın önünde bulduğu 8 bin 800 lirayı polise teslim etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üniversite öğrencisi bankanın önünde bulduğu 8 bin 800 lirayı polise teslim etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Üniversite öğrencisi bankanın önünde bulduğu 8 bin 800 lirayı polise teslim etti

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bankanın önünde bir miktar para bulan genç, karakola giderek parayı polislere teslim etti.

AFŞİN, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde bankanın önünde bir miktar para bulan genç, karakola giderek parayı polislere teslim etti. Para karakola gelen sahibine verildi.

Edinilen bilgiye göre, bir banka şubesi önünde parasını düşüren Celalettin Afşin, Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak parasını kaybettiğini beyan etti. Ekipler olayla ilgili araştırma yaptığı esnada 8 bin 800 TL para bulan Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Harita Mühendisliği Bölümü öğrencisi Enes Nacar, karakola gelerek parayı sahibine verilmek üzere polise teslim etti. Bulunan paranın Afşin'e ait olduğu anlaşıldı. Celalettin Afşin, parayı bulup polis merkezi aracılığıyla kendisine teslim eden Enes Nacar'a teşekkür etti. - BİTLİS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık, Tatvan, Bitlis, Afşin, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title