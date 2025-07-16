Üniversite Öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın Cinayetinde 7 Kişi Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Küçükçekmece'de üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ı öldürdüğü iddia edilen Cemil Koç, 'tasarlayarak öldürmek' suçuyla tutuklandı. Diğer 6 kişi ise cinayete yardım etmek suçlamasıyla gözaltında.

İstanbul Küçükçekmece'de üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ı öldürdüğü ileri sürülen Cemil Koç, 'tasarlayarak öldürmek' diğer 6 kişi ise 'tasarlayarak öldürmeye yardım etmek' suçunda tutuklandı.

İstanbul Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edilmişti. Zanlılar savcılık ifadeleri sona ermişti. 22 yaşındaki genç kızı öldürdüğü ileri sürülen Cemil Koç 'tasarlayarak öldürmek'ten, diğer 6 zanlı ise 'tasarlayarak öldürmeye yardım etmek'ten tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.

İfadeleri alınan katil zanlısı Cemil Koç, 'tasarlayarak öldürmek', zanlıya yardım eden diğer 6 şüpheli de 'tasarlayarak öldürmeye yardım etmek' suçundan Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Beşiktaş'tan transferde 2 büyük bomba

Transferde durmuyorlar! Beşiktaş'tan 2 büyük bomba birden
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şizofreni hastası, yatalak hastanın gözlerini oydu! İlk vukuatı değil

Yatalak hastanın gözlerini oydu! Üstelik ilk vukuatı değil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.