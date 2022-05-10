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Üniversite öğrencilerinden trafik eylemi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Üniversite öğrencilerinden trafik eylemi Ardahan'da üniversite öğrencileri, 7-13 Mayıs Trafik Haftası nedeniyle Kongre caddesi üzerinde gerçekleştirilen trafik uygulamasına katıldı.

ARDAHAN (İHA) - Üniversite öğrencilerinden trafik eylemi

ARDAHAN - Ardahan'da üniversite öğrencileri, 7-13 Mayıs Trafik Haftası nedeniyle Kongre caddesi üzerinde gerçekleştirilen trafik uygulamasına katıldı.

Ardahan Üniversitesi Teknik Bilimleri Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören bir grup öğrenci, "Topluma hizmet uygulamaları dersi" çerçevesinde ellerine aldıkları dövizlerle Kongre Caddesindeki trafik uygulamasına katıldı. Öğrenciler, geçitlerde yaya önceliği, emniyet kemeri kuralı ve diğer bilgileri paylaşan dövizleri ellerinde taşıyarak dikkat çekti. Trafik ekipleri de sürücü ve yayalara trafik kurallarını hatırlatan çeşitli broşürler dağıttı. Ardahan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yakup Kürşat Aras, gazetecilere yaptığı açıklamada, yapılan eylemin müfredata alınan yeni bir ders konusu olarak işlendiğini belirtti.

Aras, "Toplumun sorunlarını belirleyen, ona gerçekçi çözümler üretmek isteyen öğrencilerimizle birçok proje yaptık. Bu da projelerden bir tanesi. Vatandaşın uyması gereken kurallar noktasında bazı hatırlatmalar ve farkındalıklar oluşturmak için buradayız. Çünkü biliyoruz ki emniyet kemeri gerçekten de hayat kurtarıyor" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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