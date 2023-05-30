Ünal Turan ve Şarkıcı Ceylan Koynat Tünelde Hız Denemesi Yaparken Kaza Yaptı

Sosyal medya fenomeni Ünal Turan ve yanında oturan nişanlısı şarkıcı Ceylan Koynat, Cebeci Tüneli'nde otomobille hız denemesi yaparken kaza yaptı. Kazada yaralanan çift hastaneye kaldırıldı.

SULTANGAZİ'de otomobiliyle hız denemesi yapan sosyal medya fenomeni Ünal Turan ve yanında oturan nışanlısı Şarkıcı Ceylan Koynat kaza yaptı. Kaza anı otomobil içinden cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Sosyal medya fenomeni Ünal Turan ve yanında oturan nışanlısı şarkıcı Ceylan Koynat, dün gece saatlerinde Cebeci Tüneli'nde otomobille hız denemesi yaparken lastiği patladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Turan kaza yaptı. Kazada Ünal Turan ve Ceylan Koynat yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Turan kendisinin ve nişanlısının sağlık durumunun iyi olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.