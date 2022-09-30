Kaybolan yaşlı adam 2 gündür aranıyor 3. Sayfa Haberleri Tokat'ın Reşadiye ilçesinde ormanlık alanda kaybolan yaşlı adamdan 2 gündür haber alınamıyor. Tokat'ın Reşadiye ilçesinde ormanlık alanda kaybolan yaşlı adamdan 2 gündür haber alınamıyor. Edinilen bilgiye göre; Reşadiye ilçesi Kapaklı köyünde yaşayan Bahattin Öztürk (81) "çıra kesmeye gidiyorum" diyerek evinden ayrıldı. Akşam saatlerinde yaşlı adamın evine dönmemesi üzerine yakınları çevrede arama yaptı. Şahsın bulunamaması üzerine köylülerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. 2 gündür devam eden aramalarda ise ekipler bir ize rastlamadı. Bölgede arama çalışmaları devam ediyor. - TOKAT Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Reşadiye Tokat 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kaybolan yaşlı adam 2 gündür aranıyor - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.