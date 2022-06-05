Umuma açık 5 işletmede ruhsatsız 2 tabanca, 5 tüfek 1 samuray kılıcı,2 muşta ele geçirildi - Haberler

Umuma açık 5 işletmede ruhsatsız 2 tabanca, 5 tüfek 1 samuray kılıcı,2 muşta ele geçirildi Antalya'nın Manavgat ilçesinde İlçe J.K.lığı ekipleri, turizm bölgesinde umuma açık işletmelerde denetim yaptı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde İlçe J.K.lığı ekipleri, turizm bölgesinde umuma açık işletmelerde denetim yaptı. 5 işletmede yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 75 adet tabanca fişeği, 1 adet samuray kılıcı, 2 adet muşta, 35 litre sahte/kaçak içki, 1 şişe yurtdışı kaçak alkol ele geçirildi. Ayrıca kapalı alanda sigara içildiği tespit edildi. Kontrollerde işletmede çalıştıkları tespit edilen ülkeye yasadışı yollardan giriş yapan 2 yabancı uyruklu şahıs da yakalandı. İşletmeler ve şahıslar hakkında adli ve idari işlemlere başlatıldı. - ANTALYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Manavgat Antalya 3. Sayfa Haberler

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